السيسى يجتمع بوزير الداخلية ومساعديه ويوجه بمسائلة المخطئين من الشرطة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك بحضور جميع مساعدى الوزير لمختلف القطاعات.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على أهمية التيقظ من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف اثارة الفتنة والسعى لزعزعة استقرار البلاد.

كما شدد الرئيس على ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين، مؤكداً أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطنى الذى قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.



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