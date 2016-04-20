رئيس الوزراء: "الحكومة والبرلمان فى شراكة لمواجهة التحديات"

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلسى النواب والوزراء فى شراكة حقيقية لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "وتجسيدا لهذه الشراكة وبعد الاطلاع على ما انتهت إليه اللجنة الخاصة، التى شكلها المجلس لدراسة برنامج الحكومة أود أن أشير إلى بعض النقاط الهامة، أولا، أثبتت مناقشات نواب البرلمان حول برنامج الحكومة أننا أمام صورة مشرفة لمصر وعملية ديمقراطية، وثانيا، تتعهد الحكومة بالالتزام بتنفيذ نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الخاصة، وكل توصيات وملاحظات نواب البرلمان".

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