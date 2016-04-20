بيرتبك ويغير الموضوع.. نصائح نفسية تكشف الشخص "الكاذب"

أكد خبراء أنه بمرور الوقت والتدريب، يمكن أن تتولد لديك حاسة لتحديد ما إذا كان شخصا يخدعك أم لا.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الخبراء كشفوا عن نصائح يمكن من خلالها تحديد الكاذبين.

وقالت باميلا ماير مؤلفة كتاب "تحديد الكذب" والمديرة التنفيذية لشركة كالبريت الخاصة التى تقوم بتدريب الأفراد والشركات على كيفية تحديد الخداع، "إن الأمر ليس خدعة عادية"، موضحة أن الكاذبين يمكن أن يبدأون بتحريك شعرهم ورفض الإجابة على الأسئلة أو أن يغيروا موضوع الحديث أو نبرته أو الاحتجاج على سؤال ما.

من جهته، قال ديفيد ماتسوموتو أستاذ علم النفس بجامعة سان فرانسيسكو، إنها مهارة يمكن أن تتطور بالتدريب وليس الأمر بالسحر وإنما هناك دلالات لكنها ليست متشابهة لدى الجميع.

وأضاف يتعين عليك أن تنظر إلى التغيرات التى تحدث فى اللغة وقواعدها عند ارتباك الشخص فى الحديث.

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