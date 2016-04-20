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دراسة: انخفاض حالات الخرف فى بريطانيا بنسبة 20% خلال العقدين الماضيين

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دراسة: انخفاض حالات الخرف فى بريطانيا بنسبة 20% خلال العقدين الماضيين دراسة: انخفاض حالات الخرف فى بريطانيا بنسبة 20% خلال العقدين الماضيين
كشفت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج البريطانية، أن حالات الإصابة بمرض الخرف انخفضت بنسبة 20% أى بما يساوى 40 ألف حالة سنويا خلال العقدين الماضيين.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن العدد الإجمالى للأشخاص الذين يعانون من الخرف لا يزال مرتفعا، إلا أن تغيير أنماط الحياة إلى الأفضل فى النصف الثانى من القرن العشرين ساهم فى تحسين صحة العقل مع تقدم السن.

وأكدت أن الخرف لا يزال أحد أكبر التحديات التى تواجه الصحة العامة فى المملكة المتحدة، ورغم أن الأطباء توقعوا رؤية المزيد من حالات الخرف مثل مرض الزهايمر، إلا أن الدراسة كشفت أنه فى انخفاض مستمر.

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