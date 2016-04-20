أشهر 5 قصص أطفال من الأدب العالمي لطفلتك

رغم تعدد الكتب المحتوية على قصص الأطفال في دور النشر المختلفة، والتي تعرض سنوياً في معارض الكتاب، تظل قصص الأدب العالمي الشهيرة من القصص الأساسية في أي مكتبة أطفال منزلية، حيث تعتبر هذه القصص بخيالها المشوق وأحداثها المثيرة ملهمة لكل طفل ومليئة بالقيم والفوائد، وقد تحتارين في انتقاء القصص التي تتناسب مع طفلتك الفتاة التي تميل إلى قصص المغامرات من دون عنف وقتال ونزاع، وهي الأمور التي قد تجذب الذكور.



فيما يلي نعرض لك أشهر 5 قصص من الأدب العالمي للأطفال، والتي ستجدينها متوفرة ومترجمة في مكتبات جرير والعبيكان في الرياض وجدة لضمها إلى مكتبة طفلتك، فتابعي معنا واختاري من بينها الأقرب إلى مخيلة صغيرتك:



القصة الأولى: "نساء صغيرات" للويزا ماي ألكوت

هي قصة مناسبة تماماً للفتيات، حيث أنها مليئة بالقيم والأخلاقيات التي يجب أن تتعلمها فتاتك الصغيرة في مسيرة حياتها، إذ تحكي عن ميج، جو، بيث، آمي ومارش، وهن أربع شقيقات لا تملك عائلتهن الكثير من المال، لكنها تنعم بكثير من الدفء الأسري، وقد جسدت جو الشخصية الحقيقية للكاتبة لويزا كفتاة جريئة ولديها شغف بالكتابة وتحاول مساعدة أختها الصغرى لتكون شخصاً ألطف وتساعد أختها الكبرى ميج الجميلة في أعبائها بعدما عملت ميج مربية لإحدى الأسر؛ نظراً لقلة موارد الأسرة، لكن الصغيرتين بيث ومارش هما من يبعثان البهجة دوماً في قلب أفراد المنزل بمواهبهما في عزف البيانو والتمثيل، وحياة الصغيرات الجميلة لن تظل هادئة في عالم مصطنع يقابلنه بقوة الحب والصداقة.



القصة الثانية: "بيت صغير في البراري" للورا إنغولز

قصة لكاتبة عالمية تدعي لورا إنغولز حكت خلالها قصة طفولتها الملهمة وانتقال عائلتها عبر الدول المختلفة كانساس وميسوري وويسكينسوتا وإيوا والعودة إلى مينيسوتا بحثاً عن بيت صغير في البراري، وهي تصف تكوينه من جذوع خشبية واجتماع والديها وشقيقتيها وكلبهم وما مر بهم من مغامرات شيقة مثيرة خلال هذه الرحلة .



القصة الثالثة: "تجاعيد الزمن" لمادلين إنجل

هي قصة تناسب طفلتك في عمر يتعدى العشرة أعوام لاسيما إن كانت محبة للخيال العلمي، فهي أول نص أدبي للأطفال عن الخيال العلمي، وتحكي القصة المشوقة عن ميج هاري، وهي فتاة ذكية ومحبة لأسرتها يختفي والدها الفيزيائي وهو يجري أبحاثه للسفر عبر الزمن، لتقوم هي وأخوها الأصغر وكالفين صديقها في المدرسة بالبحث عنه عبر الكون والزمان، ويواجهون عالماً غريباً من التكنولوجيا في قالب كوميدي جميل .



القصة الرابعة: "مغامرات أليس في بلاد العجائب" لويس كارول

من أشهر قصص الخيال المحببة للفتيات، والتي تم إنتاجها كرسوم متحركة في عدة أجزاء، حيث تحكي عن أليس الصغيرة حينما كانت تجلس في الحديقة بجوار أختها الكبرى، والتي انشغلت عنها، لتفكر أليس في صنع عقد من الياسمين حتى رأت فأراً يتحدث، فتتبعته لتسقط في جحر ضيق جداً، وما أن شربت من زجاجة صغيرة حتى تضاءل حجمها، واستطاعت تتبع الفأر ليدخل بها إلى عالم من الحيوانات التي تتحدث وتأكل وقصور لأقزام وأمراء وملكة تعدم رجالاً من ورق؛ لأنهم خسروا في لعبة الكروكيت، لتبدأ مغامرتها المثيرة معهم .

القصة الخامسة: "الأسد، الساحرة وخزانة الملابس" لسي إس لويس

قصة من قصص المغامرات الشهيرة تدور حول أشقاء عاشوا في ظل الحرب العالمية الثانية، وبين مآسي الحرب دخل الأشقاء الصغار بيتر وسوزان وإدموند ولوسي خزانة سحرية نقلتهم إلى نارنيا أرض الحيوانات الناطقة والأقزام، لكنها في هذا الوقت تعيش شتاء جليدياً أتت به ساحرة شريرةـ ليستعد الأشقاء لمحاربة الساحرة مع الملك أصلان وإنقاذ نارنيا من شتائها المظلم.