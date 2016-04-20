بالصور.. حديقة حيوان الجيزة: القرد "نادر" بصحة جيدة رغم رفض أمه إرضاعه

أعلنت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن صغير قرد النيل الأزرق والملقب من قبل الحديقة بـ"نادر" بصحة جيدة، خاصة بعدما رفضت أمه رعايته وإرضاعه عقب الولادة، مما دفع فريق العمل المتخصص للقيام برعايته وإخضاعه لنظام رعاية ومتابعة نموه، إلى أن تأقلم مع الحياة الجديدة ويستمتع باللعب فى الخضرة والطبيعة.

كانت حديقة حيوان الجيزة، قد شهدت مولودا جديدا لقرد النيل الأزرق أطلق عليه اسم "نادر"، فى 4 مارس، ولم يكن لدى الأم أى خبرة فى إرضاعه أو حمله، وكانت تحمله فى وضع معكوس ما استدعى تدخل الدكتور محمد طاهر أحد الأطباء المختصين بالحديقة لرعايته .