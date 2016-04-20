تسجيل 200 مركبة "توك توك" بالقوصية لصرف كروت البنزين

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية أعمال تسجيل الكروت الذكية للبنزين لمركبات "التوك توك" من خلال تسجيل البيانات الخاصة بكل مركبة، وذلك لإصدار الكارت الذكى له بعد الاطلاع على البطاقة الشخصية لصاحب الـ"توك توك" وفاتورة الشراء وتسجيل رقم الشاسية وبياناته وسند الملكية، وتم الانتهاء من تسجيل 200 مركبة حتى الآن وفقا للعاملين بالوحدة المحلية.

وقام المهندس بدرى محمد بدرى، رئيس مركز ومدينة القوصية، بتفقد أعمال التسجيل وبالساحة خلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، وأمر بتقديم كافة التسهيلات لسائقى التوك توك لاستخراج الكارت، وإتمام كل الإجراءات وتسلمها لأصحابها مجانا ودون أى رسوم إدارية، حتى وإن كان المواطن يملك أكثر من مركبة ودون التقيد بكميات بنزين محددة وسينتهى التسجيل فى نهاية الأسبوع.

جامعة أسيوط تناقش ممارسة علم الذكورة فى صعيد مصر