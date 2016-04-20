اكتشفي عشق النجمات الجديد من "ديور"

عودتنا دار "ديور" Dior أن تكون السباقة في تقديم أجمل الابداعات وأكثرها عصرية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالاكسسوارت والحقائب الجلدية، وفي أحدث اصدراتها قدمت دار "ديور" Dior حقيبة اليد الجديدة: "ديوريفر" Diorever.

وقد أبصرت هذه الحقيبة النور نتيجة لقاءٍ بين المهارة الحرفيّة التقليدية لمشاغل صناعة الجلود ورؤية مدينيّة عصريّة لامرأة اليوم. وهذه الحقيبة أيقونية لا تزول موضتها بل تستمر عبر السنوات كما يشير اسمها: "ديوريفر" Diorever. حيث أنها لليوم وغداً.

وقد رأينا عدداً من النجمات العالميات اللواتي أكملن اطلالاتهن العصرية والأنيقة مع حقيبة "ديوريفر" Diorever بأجمل طريقة ومنهن "ريهانا" Rihanna، و"كيندل جينير" Kendall Jenner، والممثلة الشابة "داكوتا فانينغ" Dakota Fanning.

حقيبة "ديوريفر" Diorever أيقونة عكست روح دار "ديور" Dior التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية.