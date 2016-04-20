أخبار عاجلة

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

Pop Lacquers ألوان جريئة وجديدة للشفاه من Clinique

Google+ Print

الأربعاء 20-04-2016 17:13

Clinique Pop Lacquer Lip Colour + Primer الجديد
دفعة جذابة من لون سائل لامع في طبقة واحدة بتغطية كاملة، بمسحة واحدة فقط لأداة التطبيق. يرطب Clinique Pop Lacquer lip colour + primer الشفاه على الفور وينعمها بينما يمنحها لونا كثيفا بلمسة لاكيور عصرية تدوم لغاية 6 ساعات.
مطور مع ألوان جذابة مستوحاة من البوب، تندرج من الألوان الكريمية إلى الأحمر الجريء والوردي الأرجواني، بتركيبة مريحة دائما.
*إرشادات التطبيق: للحصول على مظهر شفاه بلمسة جلدية مصقولة واضحة، ابدئي مع Clinique Pop Lacquer lip colour + primer في منتصف الشفاه وادفعي باللون بلطف نحو المحيط.

مختبرة ضد الحساسية. 100% خالية من العطور.
Clinique’s Pop Lacquers سوف يتوفر اعتبارا من بداية مايو 2016 لدى جميع كاونترات كلينيك في الشرق الأوسط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي