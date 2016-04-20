Pop Lacquers ألوان جريئة وجديدة للشفاه من Clinique

Clinique Pop Lacquer Lip Colour + Primer الجديد

دفعة جذابة من لون سائل لامع في طبقة واحدة بتغطية كاملة، بمسحة واحدة فقط لأداة التطبيق. يرطب Clinique Pop Lacquer lip colour + primer الشفاه على الفور وينعمها بينما يمنحها لونا كثيفا بلمسة لاكيور عصرية تدوم لغاية 6 ساعات.

مطور مع ألوان جذابة مستوحاة من البوب، تندرج من الألوان الكريمية إلى الأحمر الجريء والوردي الأرجواني، بتركيبة مريحة دائما.

*إرشادات التطبيق: للحصول على مظهر شفاه بلمسة جلدية مصقولة واضحة، ابدئي مع Clinique Pop Lacquer lip colour + primer في منتصف الشفاه وادفعي باللون بلطف نحو المحيط.

مختبرة ضد الحساسية. 100% خالية من العطور.

Clinique’s Pop Lacquers سوف يتوفر اعتبارا من بداية مايو 2016 لدى جميع كاونترات كلينيك في الشرق الأوسط