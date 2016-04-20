مستحضر حماية من الشمس من Clinique

SPF 30 Mineral Powder Makeup for Face الجديد من Clinique ماكياج بودرة خفيف الوزن حريري بترف لحماية البشرة من الاعتداءات البيئية والأشعات فوق البنفسجية الضارة UVA/UVB.

هذا الماكياج البودرة الغني بالمعادن والجيد للبشرة يغطي العيوب ويوحد ويجانس لون البشرة. تركيبة مقاومة للتعرق والرطوبة بشكل كبير تحافظ على تفادي الزيوت واللمعان طوال اليوم مع لمسة نهائية مت طبيعية تمنح البشرة مظهراً شاباً ومنتعشاً. SPF 30 Mineral Powder Makeup for Face من Clinique هو أفضل ماكياج أساس بودرة للسفر مع حماية للبشرة عند الاستمتاع بأيام الصيف المشمسة.

المميزات

• صقل المعادن

تركيبة غنية بالمعادن، تضم مكونات مثل التالك والسيليكا، حيث تعزز البشرة الصحية وتمنح تطبيقاً لطيفاً خالياً من العيوب.

• حماية واسعة SPF 30

حماية من خلال استخدام الحماية الفيزيائية من أشعة الشمس (Titanium Dioxide) إضافة إلى الحماية الكيميائية (Ethylhexyl Methoxyciannamate. فقد جمعت Clinique هاتين التقنيتين للحصول على طيف واسع الحماية SPF 30 من الأشعات فوق البنفسجية UVA/UVB.

• تفتيح وإشراق البشرة

تقوم التركيبة على الفور بتغطية مظهر ضرر الشمس الحالي للحصول على مظهر بشرة متألق ومتجانس. جزيئات ناشرة للضوء تمنح البشرة مظهراً مشرقاً، شفافاً، ناعماً وغير لامع مع تفادي أي تكتل او تقشير. معالجة متفردة للصبغيات على سطح البشرة تزيد من طمس العيوب، وتسمح للبشرة بأن تبدو نقية طبيعياً.

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• طول مدة ثباته

تقوم البوليمرات في التركيبة بتشكيل غشاء رقيق يساعد على تعزيز طول مدة ثباته طوال اليوم مع التحكم بالزيوت واللمعان. وهي أيضاً تمنع التعرق والرطوبة العالية من التأثير على اللون، الذي يبقى كما هو طوال اليوم.

يتموضع ضمن علبة مدمجة صفراء مدورة ذات طبقتين مع أداة تطبيق إسفنجة، ماكياج الأساس البودرة هذا مصمم للمسات التعديل السهلة أثناء التنقل. تستخدم الإسفنجة لصقله على كامل الوجه، بدءاً من المنتصف ثم المزج نحو الخارج برؤوس الأصابع. يتم المزج جيداً لتطبيق سلس.

SPF 30 Mineral Powder Makeup for Face سيكون متوفراً ابتداء من شهر مايو 2016 على جميع كاونترات Clinique في الشرق الأوسط.

مختبر ضد الحساسية. 100% خال من العطور. لا يسبب البثور. خال من الزيوت. خال من التالك. مختبر من قبل أطباء العيون