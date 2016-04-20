عرفت انجلينا جولي بجمالها الطبيعي، إذ إنها تعتمد المكياج الناعم مع أحمر الشفاه النيود، في أغلب الأحيان، على الرغم من أنها تميّزت في بعض المكياجات الجريئة التي دخلت التاريخ، فيما اقتصرت تسريحاتها على الشعر المنسدل حتى في أهمّ الحفلات؛ ومع ذلك جمعنا القليل من تسريحاتها المميزة، من الرفعة العشوائية إلى الكعكة الكلاسيكية.

إليك جولة على أهمّ الإطلالات الجمالية لـ انجلينا جولي:

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2006

أطلّت انجلينا في نيويورك The Good Shepherd بـ تسريحة شعر مميزة على شكل رفعة عالية مع خصلات ناعمة منسدلة على وجهها.

2007

تميزت في حفل كان برفعة نصفيّة طبيعية، مع القليل من الأيلاينر الأسود، على الزاوية الخارجية للعين. أمّا في الغولدن غلوب Golden Blobe Awards فعادت إلى الشعر المنسدل مع الفرق النصفي والمكياج الطبيعي.

2009

في هذا العام، تميّزت انجلينا بأجمل إطلالةٍ ـ هي الأكثر انتشاراً ـ بالشعر الأسود، إلا أنّ مكياجها بقي عينه. نذكر جمالها في Golden Globe Awards الذي دخل التاريخ. وفي العام عينه في Screen Actors' Guild Awards اعتمدت تسريحة الكعكة الكلاسيكية المنخفضة.

2010

اكتملت الغرابة في هذا العام عندما قصّت انجلينا غرّة، وعادت إلى الشعر البنيّ، واعتمدت التسريحة العشوائية في alt premiere in Paris.

2012

في Berlin International Film Festival ، صبغت أنجلينا شعرها بلون بنيّ فاتح، وسرّحته على شكل تموّجات عريضة، مع المكياج الطبيعي والشفاه الغلوس اللامعة.

2014

تخطّت انجلينا مرحلة المكياج الطبيعي، واعتمدت مكياج عيون قوياً باللون الأسود الداكن، مع رفعة شعرها على شكل كعكة كلاسيكية في لندن. واكتملت غرابة أنجلينا الجمالية مع أحمر الشفاه الأحمر القويّ، في افتتاح فيلم Maleficient في لندن.

2015

عادت انجلينا إلى المكياج الطبيعي مع الشعر البني الداكن.

عبر هذه الجولة الجمالية، يمكننا التشديد على جمال انجلينا جولي الطبيعي الذي اعتمد عبر التاريخ على البساطة والكلاسيكية، وأنت من جهتك، هل تفضلين انجلينا جولي بـ مكياج ناعم أم جريء؟

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