7 سيدات يقدمن لصاحبة السعادة «الوصفة السحرية» لتحقيق النجاح والتألق

استضافت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في برنامج “صاحبة السعادة”، 7 نماذج لسيدات ناجحات فى مجالات مختلفة، واللاتي لديهن مشاريع وخدمات للمجتمع، في حلقة مختلفة من برنامج “صاحبة السعادة”.

البداية كانت مع هبه السويدي صاحبة مؤسسة “أهل مصر”، وهي أول مؤسسة في الشرق الأوسط متخصصة في علاج الحروق، وأكدت أن المؤسسة بدأت في خطوات إنشاء أول مستشفى حروق متخصص بالمجان على مساحة 31 ألف متر مربع، وستنتهي بشكل كامل خلال ثلاث سنوات، و تحدثت أيضًا عن برنامج “ستات مصر”، الذي يقدم فرص عمل للسيدات المعيلات لتوفير حياة كريمة لهن.

وفي نفس الحلقة استضافت إحسان ندا خريجة الفنون الجميلة، التي أصبحت واحدة من أشهر صناع الحلي في العالم، وحكت عن تفاصيل مشوارها مع العمل في الرسوم المتحركة وتركها له بسبب عشقها لصناعة الحلي.

والفنانة ريم جانو التي تخصصت في صناعة الحلي، وكشفت عن مشاكل الصناعة فى مصر والتى تمثلت فى عدمتوافر العمالة الملائمة، لعدم وجود من يهتم بالصناعة، ثم هبه مقلد صانعة الحلى المميزة، والتي أكدت على أمنيتها في خروج تلك الصناعات المصرية المميزة للخارج.

وتضمنت الحلقة فقرة أخرى مع الفنانة زيزت سلطان الرسامة التى أبدعت في الرسم بخامات مختلفة غريبة، وشرحت خلال الفقرة كيف تستخدم أدوات غير معتادة لتخرج لوحاتها بشكل مختلف.

ومن بعدها السيدة هالة عاشور التي أبدعت في فن الكروشيه، حيث أوضحت أنها كانت هواية ثم أصبحت مهنة، موضحة أنها تقدم فن كروشيه غير موجود في العالم، بسبب الخامات المختلفة والتوظيف المختلف.

ثم جاءت فقرة الفنانة التشكيلية رشا العجرودى التي كشفت عن مشروعها الحضارى لتغيير واجهة مصر، حيث بدأت الفكرة من الإسكندرية وعرضتها على المحافظ بأن يصبح لكل حي شكل وطراز مميز، وكانت التصميمات جاهزة، ولكن لم يكن هناك الدعم المادي الكافي لتنفيذ المشروع.