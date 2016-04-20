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بالصور.. أوباما يلتقى العاهل السعودى فى مستهل زيارة للمملكة

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بالصور.. أوباما يلتقى العاهل السعودى فى مستهل زيارة للمملكة بالصور.. أوباما يلتقى العاهل السعودى فى مستهل زيارة للمملكة

>وجه الرئيس الأمريكى باراك أوباما الشكر للعاهل السعودى الملك سلمان لاستضافة قمة مجلس التعاون الخليجى التى تجرى فى الرياض.

يلتقى أوباما الملك سلمان فى قصر عرقة بعد وصوله مباشرة إلى العاصمة . وقال فى تصريحات مقتضبة للصحفيين فى بداية اللقاء إن الشعب الأمريكى يرسل تحياته للسعوديين.

وأضاف أوباما أن الولايات المتحدة ممتنة للمملكة العربية السعودية لاستضافتها اللقاء والقمة الخليجية.

من جانبه قال الملك سلمان إن زيارة أوباما من دواعى سروره. وأضاف من خلال مترجم أن الشعور بين الشعب السعودى والشعب الأمريكى متبادل.

القمة الإقليمية تفتح الخميس وتركز على الاستقرار ومكافحة الإرهاب وإيران. دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين تشاركان أيضا.

زياره اوباما للسعوديه (1)

زياره اوباما للسعوديه (2)

زياره اوباما للسعوديه (3)

زياره اوباما للسعوديه (4)

زياره اوباما للسعوديه (5)

زياره اوباما للسعوديه (6)

زياره اوباما للسعوديه (7)

زياره اوباما للسعوديه (8)

زياره اوباما للسعوديه (9)

زياره اوباما للسعوديه (10)

زياره اوباما للسعوديه (11)

زياره اوباما للسعوديه (12)
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