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مصرع اثنين وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بقنا

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مصرع اثنين وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بقنا مصرع اثنين وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بقنا
لقى اثنان مصرعهما فيما أصيب 3 أخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدينة قنا ووقوع ضحايا ومصابين.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل، ما أسفر عن مصرع محمد أشرف محمود 25 سنة ومعتز أحمد محفوظ 27 سنة وإصابة كلا من كريم نصر 22 سنة وأحمد كرم 23 سنة ومحمد عبد النبى.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


>مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بقنا

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