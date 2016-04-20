تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لدور انعقاد شهر سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلى فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة دور انعقاد شهر سبتمبر كاملا، لمرافعة دفاع المتهمين.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعمرو محمد القاضى وحسين لطفى الشربينى لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.



>بالصور.. الجنايات تبدأ محاكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة