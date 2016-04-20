أخبار عاجلة

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر يجيب.. هل يتفاوض أرسنال مع رياض محرز؟

Google+ Print
فينجر يجيب.. هل يتفاوض أرسنال مع رياض محرز؟ فينجر يجيب.. هل يتفاوض أرسنال مع رياض محرز؟

مع اقتراب الموسم من نهايته، يتسائل الكثيرون ما هو الفريق الذي سينتقل إليه النجم الجزائري رياض محرز الموسم المقبل؟ فبقاء هذا اللاعب مع ليستر سيتي سيكون صعبا جدا.

وأجاب أرسين فينجر الصحفيين حين سؤل عن مفاوضات أرسنال مع محرز قائلا:"لا توجد مفاوضات".

وأضاف "وإن كانت هناك مفاوضات لن أتحدث عنها بالتأكيد في هذه المرحلة من الموسم".

ويعد محرز من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، ورشحه الكثيرون لنيل جائزة اللاعب الأفضل مع نهاية الموسم.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة العديد من كبار أوروبا في انتداب الدولي الجزائري بعد موسمه المذهل مع ليستر، فالأخير بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع