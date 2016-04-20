فينجر يجيب.. هل يتفاوض أرسنال مع رياض محرز؟

مع اقتراب الموسم من نهايته، يتسائل الكثيرون ما هو الفريق الذي سينتقل إليه النجم الجزائري رياض محرز الموسم المقبل؟ فبقاء هذا اللاعب مع ليستر سيتي سيكون صعبا جدا.

وأجاب أرسين فينجر الصحفيين حين سؤل عن مفاوضات أرسنال مع محرز قائلا:"لا توجد مفاوضات".

وأضاف "وإن كانت هناك مفاوضات لن أتحدث عنها بالتأكيد في هذه المرحلة من الموسم".

ويعد محرز من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، ورشحه الكثيرون لنيل جائزة اللاعب الأفضل مع نهاية الموسم.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة العديد من كبار أوروبا في انتداب الدولي الجزائري بعد موسمه المذهل مع ليستر، فالأخير بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالدوري.