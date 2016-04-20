محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء أول شركة وطنية للاستثمارات بسيناء

أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء اليوم، عن إنشاء أول شركة وطنية للاستثمارات بسيناء تحمل اسم الشركة الوطنية للاستثمارات بسيناء، وهى شركة مصرية مساهمة وخاضعة للقانون 99 لسنة 1981، بمشاركة مساهمة من البنك القومى للاستثمار 660 مليون جنيه، وجهاز المشروعات الخدمة الوطنية 600 مليون جنيه، وجهاز تنمية سيناء 100 مليون جنيه، ومحافظة شمال سيناء بمبلغ 40 مليون جنيه، ورأس مال الشركة 10 مليارات جنيه والمدفوع 350 مليون جنيه وعدد الأسهم 14 مليونا، قيمة السهم 100 جنيه.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الشركة فى ذكرى تحرير سيناء 25 إبريل الجارى، وبدء الاكتتاب للمواطنين وأن الشركة وطنية خالصة وستباشر عملها فى الاستثمار لخامات سيناء المختلفة وتفتح فرص عمل لقطاع من الشباب.

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