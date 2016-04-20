أخبار عاجلة

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

خبير عسكري: سياسة “الاحتواء” الأمريكي لإيران ستتحول لـ”مواجهة”

Google+ Print
خبير عسكري: سياسة “الاحتواء” الأمريكي لإيران ستتحول لـ”مواجهة” خبير عسكري: سياسة “الاحتواء” الأمريكي لإيران ستتحول لـ”مواجهة”

إبراهيم آل مرعي

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، إبراهيم آل مرعي، إن مؤتمر وزراء دفاع دول الخليج اليوم بمشاركة وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، شهد نقطة هامة، وهي الحديث عن دخول واشنطن في مواجهة مع إيران لمنعها من العبث في المنطقة العربية.

وأضاف آل مرعي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الولايات المتحدة لديها نهج سياسي فيما يخص إيران وهو سياسة “الإحتواء”، الا أن المرحلة القادمة ستشهد مواجهة وليس احتواء.

وأوضح آل مرعي أن الحديث عن مشاركة أمريكية في الدوريات البحرية الخليجية ليس بالجديد، وأنها بالفعل قائمة، مشيرًا إلى أن واشنطن حريصة على التأكيد لشركاءها في مجلس التعاون الخليجي بإلتزامها بدعم العمليات لوجيستيا وبالتنسيق الاستخباراتي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017