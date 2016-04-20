خبير عسكري: سياسة “الاحتواء” الأمريكي لإيران ستتحول لـ”مواجهة”

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، إبراهيم آل مرعي، إن مؤتمر وزراء دفاع دول الخليج اليوم بمشاركة وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، شهد نقطة هامة، وهي الحديث عن دخول واشنطن في مواجهة مع إيران لمنعها من العبث في المنطقة العربية.

وأضاف آل مرعي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الولايات المتحدة لديها نهج سياسي فيما يخص إيران وهو سياسة “الإحتواء”، الا أن المرحلة القادمة ستشهد مواجهة وليس احتواء.

وأوضح آل مرعي أن الحديث عن مشاركة أمريكية في الدوريات البحرية الخليجية ليس بالجديد، وأنها بالفعل قائمة، مشيرًا إلى أن واشنطن حريصة على التأكيد لشركاءها في مجلس التعاون الخليجي بإلتزامها بدعم العمليات لوجيستيا وبالتنسيق الاستخباراتي .