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أوباما يصل الرياض للمشاركة في القمة «الخليجية الأمريكية» غدًا

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أوباما يصل الرياض للمشاركة في القمة «الخليجية الأمريكية» غدًا أوباما يصل الرياض للمشاركة في القمة «الخليجية الأمريكية» غدًا

الملك سلمان واوباما

وصل قبل قليل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والوفد المرافق له، إلى الرياض، في زيارة للمملكة العرببية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويحضر القمة المشتركة التى ستعقد بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الامريكى غدا الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه كان في استقبال الرئيس الأمريكى بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية عادل الجبير، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف دبليو ويستفول ومندوب عن المراسم الملكية، وأعضاء السفارة الأمريكية لدى المملكة.

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