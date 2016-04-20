الشاعرمصطفى مرسى ينتقد اسم ألبوم هانى شاكر الجديد “اسم على ورق”

اكد الشاعر مصطفى مرسى تحفظه على الأسم الذى أختاره الفنان هانى شاكر عنوانا لأحدث ألبوماته ،وهو “اسم على ورق”،موضحا انه لا يصح أن يقرأ العنوان “هانى شاكر.أسم على ورق”

مرسى علق على غلاف الألبوم،كاتبا لى صفحته بموقع فيس بوك “أنا باأعمل شير أهو . بس معترض على أسم الألبوم وأعتراضي على الأسم فقط وباأقدم نصيحه وليس هجوم على أحد . لمصلحة اللألبوم ولمصلحة أستاذ هاني . . . يعني ينفع نقول. هاني شاكر . أسم على ورق .”

يذكر ان ألبوم هانى شكر من المقرر طرحه يوم 29 ابريل الجارى.،وهو من انتاج هاي كواليتي، وتعاون هانى شاكر فيه مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموزعين ومنهم بهاء الدين محمد، ملاك عادل، ناصر الجيل، أحمد شريف، مدين، محمد ضياء الدين، خالد جنيدي، عصام كاريكا، أحمد عبد السلام، حازم رأفت، رفيق عاكف ومحمد ضياء الدين.