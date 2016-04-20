بالصور… محافظ المنيا يشهد العرض المسرحي “البيت الكبير”

شهد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، والدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة ،مساء أمس، العرض الفني “البيت الكبير” ، الذي تستضيفه قاعة مؤتمرات جامعة المنيا خلال الفترة من 16-21 ابريل الجاري.

من جانبه رحب المحافظ بإقامة مثل هذه العروض التربوية ،مؤكدًا أن هذا هو الدور الحقيقي للفن خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات، مما يعتبر ابلغ رد على كل من تسول له نفسه من النيل من مصر.

ويعد “البيت الكبير”عرضا دينيًا تربويًا في قالب غنائي استعراضي، ويحث على لم الشمل ونبذ العنف والتوحد حول مصلحة الوطن والبعد عن كل ما يضر الأوطان تحت أي مسمى.

وتدور أحداث المسرحية حول التفكك الأسرى الموجود داخل كل أسرة من خلال بيت رجل أعمال كبير وأسرته الكبيرة، التي يختلف تفكير ونمط كل شخص من أفرادها، ولكن الأب يعمل على جمعهم مرة أخرى.

العرض بطولة أحمد ماهر، بثينة رشوان، أحمد الكحلاوي، أشرف طلبة، مع نجوم البيت الفني للمسرح، نشوى إسماعيل، عصام شكري، طارق شرف، بالاشتراك مع نجوم الفرقة الاستعراضية.