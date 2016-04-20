أخبار عاجلة

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور .. ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح

Google+ Print
بالصور .. ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح بالصور .. ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح
تمكنت قوة مشتركة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع مطروح، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، من ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3,5 كيلو حشيش، وبندقية خرطوش بمطروح.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن معلومات وردت حول قيام "عاطف ع ا "- مواليد 1981 سائق، مقيم بمطروح- وأحمد ب م "- مواليد 1980 صاحب معرض سيارات، مقيم بمطروح والسابق ضبطه واتهامه فى القضية جنايات قسم مطروح لسنة 1999 مخدرات- بمزاولة نشاطهما غير المشروع بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع خاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأول بأحد الأكمنة المعدة لهما بالكيلو 21 طريق مطروح- الإسكندرية الساحلى بالسيارة رقم ج هـ ف 8279 و ضبط الثانى بمسكنه بالقرب من قرية أندلسية حائزان ومحرزان كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.550 كيلو جرام وبندقية خرطوش تركية الصنع ومبلغ مالى 21 ألف و 270 جنيه.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والبندقية الخرطوش المضبوطة بقصد الدفاع، والسيارة المضبوطة لنقل وترويج المخدرات، وملكيتهما للمبلغ المالى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح لعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة.

ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح (1)

ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح (2)

ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح (3)

ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح (4)

بالفيديو والصور.. ضبط مزارع وعاطل بحوزتهما 210 طرب حشيش وبندقية خرطوش بمطروح

بالفيديو..ضبط عاطلين بحوزتهما 38 طربة حشيش و3 بنادق خرطوش بمطروح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية