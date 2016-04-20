بالصور .. ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3.5كيلو حشيش بمطروح

تمكنت قوة مشتركة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع مطروح، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، من ضبط صاحب معرض سيارات وسائق بحوزتهما 3,5 كيلو حشيش، وبندقية خرطوش بمطروح.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن معلومات وردت حول قيام "عاطف ع ا "- مواليد 1981 سائق، مقيم بمطروح- وأحمد ب م "- مواليد 1980 صاحب معرض سيارات، مقيم بمطروح والسابق ضبطه واتهامه فى القضية جنايات قسم مطروح لسنة 1999 مخدرات- بمزاولة نشاطهما غير المشروع بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع خاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأول بأحد الأكمنة المعدة لهما بالكيلو 21 طريق مطروح- الإسكندرية الساحلى بالسيارة رقم ج هـ ف 8279 و ضبط الثانى بمسكنه بالقرب من قرية أندلسية حائزان ومحرزان كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.550 كيلو جرام وبندقية خرطوش تركية الصنع ومبلغ مالى 21 ألف و 270 جنيه.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والبندقية الخرطوش المضبوطة بقصد الدفاع، والسيارة المضبوطة لنقل وترويج المخدرات، وملكيتهما للمبلغ المالى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح لعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة.

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