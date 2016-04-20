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"Calvin Klein" تتخلى عن مصمِّمَيها

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الأربعاء 20-04-2016 09:57

أعلنت ماركة "كالفن كلاين Calvin Klein" عن تخليها عن خدمات مصمميها، فرانسيسكو كوستا Francisco Costa مصمم المجموعة النسائية، وإيتالو زوكيلي Italo Zucchelli مصمم المجموعة الرجالية للدار، ويأتي هذا التجديد ضمن موجة التجديدات الكبيرة التي يشهدها عالم الموضة حالياً، فقد غادر كل من راف سيمونز Raf Simons، وألبير إلباز Albert Elbaz بالإضافة إلى ألكسندر وانغ Alexander Wamg دور أزياء كبيرة مثل ديور "Dior"، و"لانفان Lavin" و"بالينسياغا "Balinciaga.

وعلى الرغم من أن مصمِّمَي "Calvin Klein" كانا قد ساهما في تشكيل الدار طوال العقد الماضي إلا أن ذلك لم يمنع من إنهاء خدماتهما.

وقد أجمعت التوقعات والشائعات، أن منصب التصميم في الدار سيكون من نصيب المصمم البلجيكي راف سيمونز، ليقوم بتصميم المجموعة الرجالية والنسائية معاً.

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سيدتي