النجمات كما لم تروهنّ من قبل في أكبر مهرجان للموسيقى

يُقام كل عام في ولاية "كاليفورنيا" مهرجان "كوتشيلا" Coachella للموسيقى، يحضره عدد هائل من الزوار ويحيي حفلاته أهم الموسيقيين. وبالطبع، لا يغيب المشاهير من نجوم ونجمات الصف الأول عن هذا الحدث، فتسلط الأضواء على إطلالاتهم المتنوعة والمبتكرة والتي يغلب عليها الطابع البوهيمي مع لمسات من العصرية والتميز.

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ويختلف الحضور في كل عام، حيث نرى وجوهاً جديدة تتصدر المشهد، وفي حال تكررت الأسماء، فلا بد أن تتجدد الإطلالات بكافة تفاصيلها.

وهذا العام، حضرعدد كبير من النجمات مهرجان "كوتشيلا" Coachella وتألقن بتصاميم لافتة وشبابية، وفي مقدمتهن طبعاً الشقيقتان "كيندل جينير" Kendall Jenner، و"كايلي جينير" Kylie Jenner اللتان اختارتا ملابس مميزة ومواكبة لآخر صيحات الموضة. أيضاً المغنية الشهيرة "كاتي بيري" Katy Perry كانت حاضرة، وقد اختارت زياً مستوحى من آلة الغيتار مع صندل مزين بالفرو. وكذلك شاهدنا النجمة الأشهر "تايلور سويفت" Taylor Swift في إطلالة متواضعة عبارة عن تنورة سوداء قطنية مع توب باللون الرمادي وحذاء رياضي. نجمة بوليوود "فريدا بينتو " Freida Pinto اختارت إطلالة رسمية نوعاً ما بالنسبة للحدث، وتألقت "باريس هيلتون" Paris Hilton بفستانها الماكسي المزركش والملون، وغيرهن من النجمات، ومدونات الموضة ومن عارضات الأزياء الشهيرات.

وقد جمعنا اليوم صوراً لأبرز إطلالات النجمات هذا العام من مهرجان "كوتشيلا" Coachella ¡ شاهديها وأخبرينا رأيك بإطلالاتهن المبتكرة التي ترينهن بها للمرة الأولى.

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