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"هاأرتس" الإسرائيلية تقلل من أهمية اجتماع الجامعة العربية حول الجولان

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"هاأرتس" الإسرائيلية تقلل من أهمية اجتماع الجامعة العربية حول الجولان "هاأرتس" الإسرائيلية تقلل من أهمية اجتماع الجامعة العربية حول الجولان
قللت صحيفة " هاأرتس" الإسرائيلية من أهمية الاجتماع الطارىء لجامعة الدول العربية الذى سيعقد غدا، الخميس، بالقاهرة بطلب من دولة الكويت بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتيياهو التى أعلن فيها أن مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية .

وقالت الصحيفة، إن ما يقلل من أهمية الاجتماع كونه ليس على مستوى رؤساء الدول العربية أو وزراء الخارجية، وإنما على مستوى هو الأقل على الإطلاق، حيث إنه على مستوى المندوبين، مشيرة إلى أن الاجتماع إجراء بروتوكولى.

وأوضحت الصحيفة أنه فى الوقت الذى يتم فيه مناقشة مسألة تتعلق بسوريا داخل جامعة الدول العربية ، فإن عضويتها لا تزال مجمدة .

وأشارت الصحيفة إلى أن الانقسام داخل الجامعة يعكس مدى الانقسام والخلافات داخل الدول العربية، وإلى أى مدى تعانى من الانحياز للعديد من القضايا.

اجتماع طارئ للجامعة العربية الخميس للتصدى للتصعيد الإسرائيلى فى الجولان

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