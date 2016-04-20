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قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة يترأسها نائب الشرطة

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قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة يترأسها نائب الشرطة قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة يترأسها نائب الشرطة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، وبمشاركة مستوطنين فى حراسات أمنية مشددة يترأسها نائب شرطة الاحتلال الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بفلسطين.

ذكر ذلك مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، فيما تصدى المصلون وطلبة حلقات العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

تجدر الإشارة إلى أن التوتر يتصاعد فى الأقصى والقدس القديمة تزامنا مع اقتراب عيد "الفصح العبرى" بعد يومين ويستمر لمدة أسبوع، وزيادة الدعوات من قبل منظمات "الهيكل المزعوم" لأنصارها فى المشاركة فى اقتحامات واسعة للأقصى، فضلا عن محاولة إقامة طقوس وفعاليات تلمودية خاصة داخله.
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