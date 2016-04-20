أخبار عاجلة

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية الليبى: نرحب بتصريحات السيسى وهولاند حول ليبيا

Google+ Print
وزير الخارجية الليبى: نرحب بتصريحات السيسى وهولاند حول ليبيا وزير الخارجية الليبى: نرحب بتصريحات السيسى وهولاند حول ليبيا
أكد محمد الدايرى، وزير الخارجية الليبى، أنه يتعين على المجتمع الدولى دعم الانتقال فى ليبيا فى جميع المجالات سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا لتفادى تكرار سيناريو الفترة من عام 2012/2014، الذى أغرق البلاد فى الفوضى.

وأشاد الدايرى - فى حديث خاص لصحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء - بالتصريحات التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح ونظيره الفرنسى فرانسوا هولاند خلال اليومين الماضيين بالقاهرة بشأن ليبيا، معتبرا أن تلك التصريحات تعكس وجود تقارب كبير فى وجهات النظر بين الحكومتين الفرنسية والمصرية بشأن القضية الليبية.
>كما أشاد بتصريحات الرئيس الفرنسى بالقاهرة التى تؤكد دعم فرنسا لعملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من ناحية، وتسلط الضوء على الدور الذى يجب أن يحظى به اللواء خليفة حفتر فى الجيش الوطنى الليبى من ناحية أخرى.. مؤكدا على أنه ما من زعيم أوروبى آخر قال هذا الأمر بوضوح، وأن هذا مصدر ارتياح بالنسبة لنا.

وعما إذا كان يرى أن الظروف باتت مجتمعة الآن لكى يعطى مجلس طبرق الثقة فى حكومة الوحدة الوطنية، قال: "يمكننا التوصل إلى حل حيث أنه ينبغى منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب، ولكن يجب أن تعطى ضمانات من قبل مجلس الرئاسة"، مضيفا: "آمالنا أصبحت أكبر لتحقيق الوفاق الوطنى"، فالشعب الليبى يتمنى أن تصل عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى هدفها.

وعن العقبات التى لا تزال موجودة فى هذا الخصوص.. قال الدايرى إنه لا تزال هناك عقبات بشأن مسألة الجيش والحصول على ضمانات بما فى ذلك الدور الذى يجب أن يحظى به الجنرال خليفة حفتر، بالإضافة إلى ما يتعلق بحقائب الدفاع والتخطيط والداخلية.

وحول ما إذا كان يؤيد التدخل العسكرى الأجنبى فى ليبيا، شدد الدايرى على أن الجيش الوطنى الليبى قادر على مواجهة التهديد، الذى يجسده تنظيم داعش وأنصار الشريعة فى ليبيا، شريطة أن يحصل على الأسلحة والمعدات اللازمة لمواجهة الإرهاب، وعلى المجتمع الدولى أن يتخذ خطوات ملموسة لتجفيف التربة الخصبة للإرهاب، من خلال العمل على وقف تدفق الأسلحة والمجندين من (الإرهابيين) عن طريق البر والبحر.


>المبعوث الأممى لدى ليبيا : التهديد والإرهاب لن يكونا جزءًا من الثقافة الليبية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم

بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. وقرار هام وعاجل من «السيسي» رداً على تفجيرات اليوم

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي

بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي

بدء اجتماع «الدفاع الوطني» برئاسة السيسي

بدء اجتماع «الدفاع الوطني» برئاسة السيسي