تشكيل يانج أفريكانز المتوقع - الحارس والظهير الأيسر الأساسيان يغيبان أمام الأهلي

الفوز، التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق وحسم المباراة بركلات الترجيح. كل تلك النتائج تؤهل الأهلي في مواجهته المرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني مساء اليوم الأربعاء.

الفريق التنزاني يدخل مباراة اليوم في برج العرب بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز، وفي رحلة تحقيق المطلوب لجمهوره سيعاني من بعض الغيابات.

ونشر موقع “Soka360.com” التشكيل المتوقع لنادي يانج أفريكانز أمام الأهلي مساء اليوم الأربعاء.

الحارس الأساسي للفريق علي مصطفي والذي حرس مرمى الفريق في المباراة السابقة، سيغيب عن المباراة بداعي الإصابة، وسيعوضه الحارس البديل ديوجوراتس مونيتشي.

الظهير الأيسر الأساسي مويني هاجي سيغيب أيضا بسبب مرضه، ولذلك سيلعب أوسكار جوشوا بدلا منه.

وبشكل عام، جاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: ديوجوراتس مونيتشي

الدفاع: أوسكار جوشوا - فيسينت بوسو - نادير حاروب - جوما عبدول

الوسط: كيلفين يونداني - ثابان كاموسوكو - هارونا نيونزيما - ديوس كاسيكي

الهجوم: سيمون موسوفا - دونالد نجوما