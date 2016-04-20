الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق شقة سكنية بباب الشعرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على شقة سكنية الطابق الأرضى لعقار سكنى بباب الشعرية، دون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران من الاتجاهات كافة، ومنع وصولها لباقى المجاورات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا باشتعال النيران فى شقة سكنية بباب الشعرية، وعلى الفور كلف اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمنى فى المنطقة لمنع وصول النيران لباقى أجزاء الشقة، وتم السيطرة عليها وإخمادها بدون إصابات.

السيطرة على حريق مخلفات داخل مبنى تابع لأحد البنوك بوسط القاهرة