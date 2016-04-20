“داعش” تقترب من مطار دير الزور الذى تسيطر عليه قوات الأسد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم “داعش” الإرهابي المسلح سيطر مساء أمس الثلاثاء على أحد أحياء مدينة (دير الزور) شرق سوريا، وأصبح على مقربة من مطار المدينة العسكري الذي تسيطر عليه قوات الرئيس بشار الأسد.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن (مقره لندن) – حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم – أن التنظيم تمكن من السيطرة على حي الصناعة في مدينة دير الزور، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ومازالت الاشتباكات مستمرة، يرافقها قصف من طائرات حربية عند أطراف “حي الطحطوح” الذي يفصل بين حيي “الصناعة وهرابش” القريب من مطار دير الزور العسكري.

ويسعى التنظيم – منذ أكثر من عام – للسيطرة على محافظة دير الزور، حيث لا يزال المطار العسكري وأجزاء من مدينة دير الزور تحت سيطرة قوات النظام، إلا أنه يسيطر منذ عام 2013 على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور وحقول النفط الرئيسية فيها، والتي تعد الأكثر إنتاجا في سوريا.