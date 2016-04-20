تجديد حبس مسجل خطر متهم بقتل ابنته صعقا بالكهرباء بحلوان 45 يوما

جدد قاضى معارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر متهم بتعذيب طفلته صعقا بالكهرباء حتى الموت، لشكه فى نسبها، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى النصر يفيد بوصول طفلة جثة هامدة إلى المستشفى، وطفلة أخرى بها عدة إصابات، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتبين أن والدهما وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية من قبل رجال المباحث، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم الهارب عقب ارتكابه الواقعة.

وبالفحص تبين بأنه مسجل خطر "مخدرات"، وكان محبوسا على ذمة قضية تعاطى مواد مخدرة لعدة سنوات، ومنذ خروجه من السجن وهو يشك فى سلوك زوجته نتيجة سيرتها التى تتردد بين الجيران، مما اضطره ذلك إلى قيامه بالاعتداء عليها بالضرب.

كما كشفت تحريات رجال المباحث الأولية، أن الطفلة 7 سنوات توفت، بينما شقيقتها 10 سنوات مصابة، كما أوضحت قيام المتهم بالتعدى عليهما بالضرب بالخرطوم، لشكه فى نسبهما له، وبمواجهة النيابة العامة للمتهم، أنكر تماما ارتكابه الواقعة، مضيفا أنه قام بضرب زوجته نتيجة تصرفاتها السيئة معه ومع أطفاله، مبررا سبب الضرب بعد اكتشافه سرقة مبلغ مالى تركه داخل الشقة قبل حبسه، وبناء عليه أمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية.

تجديد حبس مسجل خطر متهم بتعذيب ابنته بالكهرباء حتى الموت فى حلوان