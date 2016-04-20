القبض على 20 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم الأربعاء، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 19 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 99 متهما هاربين من تنفيذ 1200 حكم قضائى بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1742 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد مجدى محى وكيل المرور والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

وفى نفس السياق تمكنت القوات من ضبط تاجر أسلحة وبحوزته بندقيتان خرطوش وكمية من الطلقات النارية برشيد.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد، برئاسة الرائد محمود هندى، مفادها قيام "إيهاب ب م" عاطل ومقيم قرية الأشهب مركز رشيد بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر.

وبتقنيين الإجراءات تم استهداف المذكور بأماكن تردده، حيث تمكنت القوات التى قادها العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والمقدم حازم خيرى وكيل فرع البحث الجنائى، من ضبطه ببندر رشيد حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "جارى فحصها"، وبحوزته عدد ( 2 ) سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش متعددة الطلقات تركى الصنع عيار 12 مم، وفرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع، وعدد ( 20 ) طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى 3300 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

ضبط 15 شخصًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة