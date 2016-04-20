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محافظ القليوبية يشهد ملتقى توظيف الشباب بمدينة قليوب

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محافظ القليوبية يشهد ملتقى توظيف الشباب بمدينة قليوب محافظ القليوبية يشهد ملتقى توظيف الشباب بمدينة قليوب
شهد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اليوم ملتقى توظيف الشباب والذى عقد بنادى قليوب الاجتماعى وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بحضور كل من اللواء طارق زايد رئيس مدينة قليوب ومحسن الحملاوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والنائب حسين عشماوى والنائب عاطف أبو ناصر والنائب جمال محفوظ أعضاء مجلس النواب.

وشارك فى الملتقى أكثر من 45 شركة من شركات القطاع الخاص والتى تعمل فى مجال صناعة السيارات والاتصالات والملابس والمواد الغذائية والأمن ومن المنتظر أن يوفر هذا المتلقى 1000 فرصة عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح على أن عام 2016 هو عام الشباب وأنه منذ توليه المنصب وحل مشكلة البطالة على رأس أولوياته، وذلك عبر إقامة العديد من ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل حقيقية لتحقيق آمال الشباب الذين هم عماد المستقبل وأن الاهتمام بهم سيساهم فى تنمية وتقدمها.


>محافظ القليوبية يتفقد أعمال إزالة القمامة بحى شرق شبرا الخيمة

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