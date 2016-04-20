خلال جولة تفقدية.. مدير أمن الفيوم: لدينا خطة لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء

تفقد اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، اليوم الأربعاء، الأسواق الموجودة بمدينة الفيوم، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وخلال الجولة، تفقد مدير أمن الفيوم سوق النويرى، كما تفقد سوق الحادقة ومنافذ أمان أمام قسم شرطة أول الفيوم، وأمام مجمع المصالح بمدينة الفيوم.

وأكد مدير الأمن أن جولته على الأسواق تأتى فى إطار خطة وزارة الداخلية لضبط الأسواق التجارية ومحاربة الغلاء، وبذل الجهود لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع المغالاة فى الأسعار للسلع والمواد الغذائية.

وأشار مدير الأمن إلى أنه أعد خطة لمتابعة ومراقبة الأسواق باستمرار، ومحاربة أى محاولة لاستغلال المواطنين ورفع الأسعار.

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