الزمالك يعلن مدة غياب أحمد دويدار

أعلن نادي الزمالك عن مدة غياب مدافع الفريق أحمد دويدار رسميا.

وتعرض أحمد دويدار للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مولودية بجاية يوم أمس الثلاثاء، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وسيغيب دويدار عن الزمالك لمدة 10 أيام بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، استوجب خروجه في أخر 10 دقائق من المباراة لصالح زميله علي جبر.

وسيغيب أحمد دويدار عن مباراة الزمالك المقبلة أمام حرس الحدود في بطولة الدوري، وربما يمتد غيابه لمباراة اتحاد الشرطة في كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبلن ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري المصري.