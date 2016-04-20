إصابة صحفى وطالب فى حادث بمحطة قطار شبرا الخيمة

أصيب صحفى حر وطالب بإصابات بالغة إثر حادث قطار بمحطة شبرا الخيمة، وتم نقلهما فى حالة خطيرة للمستشفى لتلقى الإسعافات.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الغربية إخطارًا يفيد بإصابة "محمد.ع.ا" صحفى حر، و"عبدالمولى.م.ع" طالب بإصابات بالغة وخاصة بالقدمين والفخذين أثناء دخول القطار محطة شبرا الخيمة متجهاً إلى محطة رمسيس.

ودلت المعلومات الأولية أنه أثناء ركوب المصابين القطار، جلسا على باب القطار ودليا أرجلهما خارجه، ودخل القطار على رصيف آخر، ولم يتمكنا من رفع أرجلهما داخل القطار، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة، وتم نقلهما لمستشفى النيل للتأمين الصحى وتولت النيابة التحقيق.

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