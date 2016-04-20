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بالصور.. ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح

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بالصور.. ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح بالصور.. ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية على االطريق الساحلى، أشرف عليها اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 412 مخالفة.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه تم التصالح الفورى فى 69 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 8300 جنيه.

وأضاف مدير الأمن بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (1)

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (2)

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (3)

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (4)

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (5)

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (6)

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (7)

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (8)

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (9)

ضبط 412 مخالفة وتحصيل 8300 جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح (10)


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