أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى بالرحاب: "بندفع ثمن اللى بنشربه"

أنكر"السيد زينهم"، أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الرحاب، والصادر ضده قرار بالحبس 4 أيام فى تحقيقات النيابة التى استمرت قرابة 14 ساعة، قصده قتل المجنى عليه.

وقال المتهم فى التحقيقات:"أنا كنت راكب سيارة النجدة أنا واثنين من زملائى، وتوقفنا على جانب الطريق، بعد أن رأينا موتوسكيل يستقله 3 شباب ويرتدون أقنعة على وجوههم ويحملون أسلحة، مستعدين لتصويبها تجاههم .

وتابع أمين الشرطة المتهم: فور مشاهدتى ذلك حملت سلاحى الآلى، وقمت بإطلاق النار بقصد قتل الملثمين، فخرجت إحدى الطلقات، وأصابت المجنى عليه دون قصد، مشيراَ الى أن الأهالى تجمعوا محاولين الفتك به، إلا أن استطاع الهرب، وقام بتسليم نفسه للداخلية.

وأشار المتهم فى تحقيقات النيابة أنه لا يعرف المجنى عليه، قائلا " دى أول مرة أشوفه" ، مضيفا أنه لا يشرب الشاى خارج نطاق خدمته، لافتا إلى أنه يسدد ثمن مشروباته إذا شربها خارجاَ، وردد قائلاَ: "احنا بندفع ثمن اللى بنشربه"، نافياَ خلافهم مع أحد حول ثمن كوب شاى كما تردد .

وواجهت النيابة المتهم بشهود الواقعة، الذين تعرفوا عليه واتهموه بقتل المجنى عليه عمدا بسبب رفضه دفع ثمن كوب الشاى، مؤكدين أنه صوب سلاحه تجاه صدر القتيل قاصدا قتله، فأطلق عليه عياراَ نارياَ مباشراَ أرداه قتيلا على الفور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول قد فتحت تحقيقا موسعا فى واقعة قتل أمين شرطة لمواطن بالرحاب، وكلف فريق من النيابة للانتقال والمعاينة لموقع الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهمين في الواقعة 3 أمناء من شرطة النجدة، وتم القبض على اثنين فيما تمكن آخر من الفرار.

ننشر تفاصيل 1080دقيقة تحقيقات بواقعة قتل "عامل شاى" بالرحاب.. أمين الشرطة المتهم: كنت أقصد قتل ملثمين مسلحين.. ومصاب: أطلق النار علينا دون طلقات تحذيرية.. والمدعى بالحق المدنى: دم موكلى لن يذهب هدراً