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بالصور.. إضراب سائقى دمنهور - دسوق احتجاجا على عمل سيارات مخالفة لخطوط السير

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بالصور.. إضراب سائقى دمنهور - دسوق احتجاجا على عمل سيارات مخالفة لخطوط السير بالصور.. إضراب سائقى دمنهور - دسوق احتجاجا على عمل سيارات مخالفة لخطوط السير
دخل عدد من السائقين بخط دسوق - دمنهور بالبحيرة اليوم الأربعاء، فى إضراب عن العمل بمجمع مواقف دمنهور، احتجاجا على تشغيل سيارات أجرة بدون خطوط سير وكذلك تشغيل أتوبيسات تابعة لشركات خاصة على هذا الخط دون الحصول على ترخيص بذلك.

وأكد المحتجون على معاناتهم الشديدة مع مزاحمة هذه السيارات غير الملتزمة بخط سير، ما أدى إلى انخفاض أعداد الركاب الخاصة بهم.

وطالب محمد - أحد المحتجين- الجهات الأمنية بتكثيف الحملات المرورية لملاحقة السيارات المخالفة خاصة بخط الرحمانية ومواجهة التعدى المتواصل على خطوط سيرهم القانونية.

وأدى الإضراب إلى ارتباك شديد على هذا الخط الذى يربط بين محافظتى البحيرة وكفر الشيخ وتكدس المواطنين بمجمع مواقف دمنهور وتعطل مصالحهم.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية والمرورية إلى مكان الأحداث فى محاولة لإنهاء الإضراب مع وعد السائقين بالاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.

إضراب سائقى دمنهور (1)

إضراب سائقى دمنهور (2)

إضراب سائقى دمنهور (3)

إضراب سائقى دمنهور (4)

إضراب سائقى دمنهور (5)

إضراب سائقى الأجرة بخط "دمنهور - البرنوجى" بالبحيرة احتجاجا على سوء الطرق
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