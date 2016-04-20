جامعة أسيوط تناقش ممارسة علم الذكورة فى صعيد مصر

انطلقت اليوم بجامعة أسيوط وقائع المؤتمر العلمى لأمراض الذكورة، والذي ينظمه قسم الجلدية والتناسلية والذكورة بكلية الطب بالجامعة بعنوان "ممارسة علم الذكورة في صعيد مصر " بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أحمد جعيص، إن قسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة شهد تطوراً كبيراً فى الآونة الأخيرة، نظراً لما يشمله بالاهتمام بأنواع الأمراض الجلدية المتعددة، وكذلك لما يسهم به فى علاج الكثير من أمراض الخصوبة والعقم لدى الرجال، والتى تشكل بدورها معاناة كبيرة على المرضى، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء العملى والبحثى لتوفير طرق علاج حديثة فى شتى التخصصات تسهم فى تخفيف العبء والمعاناة عن سائر المرضى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية من شتى محافظات الصعيد.

وأكدت الدكتورة مها كامل كيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الكلية على دعم قسم الجلدية والتناسلية والذكورة ليخرج في أفضل صورة، وذلك من خلال العمل على تطويره والارتقاء به وتذليل العقبات التى تعيق التطور العلمى للقسم، كما أوضحت أن المؤتمر يعد تتويجاً لجهد أعضاء وكوادر القسم والذين يسهمون فى توفير أفضل رعاية صحية للمرضى إلى جانب دورهم المشهود في تقديم العديد من الفرص التدريبية لأطباء الدراسات العليا ونواب القسم.

وأشارت الدكتورة عزة محفوظ، إلى أن المؤتمر يهدف إلقاء الضوء على كافة المستجدات العلمية الحديثة فى مجال العقم لدى الرجال وأمراض الذكورة والأمراض التناسلية، وذلك من خلال ثلاث جلسات علمية تضمنت شرح وتوضيح طرق استخدام الخلايا الجذعية فى علاج العقم لدى الرجال، وأساليب انتقاء

>الحيوانات المنوية فى عملية الحقن المجهرى، وهرمونات الذكورة، والعناية بالصحة الإنجابية للرجال فيما قبل عملية الإخصاب المساعد، والثقافة الجنسية، ونصائح للحفاظ على الخصوبة لدى الرجال والنساء إلى جانب عرض لبعض الحالات العملية قبل وبعد العلاج.