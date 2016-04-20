بالصور.. انتهاء أعمال القرعة العلنية لحجاج بيت الله الحرام بسوهاج

وسط فرحة عارمة وهتافات وزغاريد، انتهت منذ قليل أعمال القرعة العلنية لحجاج بيت الله الحرام، والتى تم إجرائها اليوم داخل قاعة قصر ثقافة سوهاج، بحضور الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية نائبا عن اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء محمد رشاد مساعد الوزير للمالية واللواء فخر الدين مفتش الداخلية، واللواء محمد أسامه شئون إدارة الوزارة واللواء أشرف رفعت مفتش الداخلية والعقيد أحمد رفعت من المعلومات والتوثيق ورئيس لجنة الحج بالمديرية، ومندوب من الإدارة العامة للشئون الإدارية، والرائد أحمد صقر رئيس وحدة الإعلام بالعلاقات العامة بالمديرية والرائد أحمد القاضى وكيل إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من المواطنين المتقدمين للقرعة.

وألقى الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، كلمة قبل بدء فعاليات القرعة أكد فيها عدم وجود خاسر فى هذه القرعة، فمن ليس له نصيب هذا العام سوف يكتب الله له الحج العام القادم، وتمنى التوفيق للفائزين، وطالب الفائزين بالقرعة هذا العام، أن يكونوا واجهة مشرفة لمصر، وأن يدعو لمصر وكافة الوطن العربى.

أسفرت القرعة عن فوز 301 بالقرعة العلنية للحج بمحافظة سوهاج لهذا العام بينهم 30 من كبار السن من بين4362 صرح بذلك اللواء محمد رشاد نائب مدير أمن سوهاج للمالية، وأشار بأنه تقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام 4362تم اختيار 271 بنظام القرعة وكان توزيعهم كالتالى:

37لمركز أخميم، و22 لمركز البلينا، و25 لمركز المراغة، و18 لمركز المنشاه، و5 لمركز دار السلام، و12 لمركز جرجا، و23 لمركز جهينة، و11 لمركز ساقلته، و13 لمركز طما، و8 لقسم شرطة جرجا، و7 لمركز العسيرات، و19 لمركز طهطا، و24 لقسم أول سوهاج و36 لمركز سوهاج و24 لقسم ثان سوهاج.

ومن جانبه أشار اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية ، إلى أن القرعة تم إجراؤها عن طريق الكمبيوتر لضمان الشفافية والعدالة، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، مطالبا الفائزين بالقرعة بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة ولمحافظة سوهاج بوجه خاص.

كما قدم التهئنة للجميع، داعيا الله أن يوفق الحاضرين ممن لم تصيبهم القرعة بزيارة بيت الله الحرام فى العام القادم وطلب ممن كتب الله لهم الحج هذا العام الدعاء لمصر بالأمن والأمان.

اليوم.. إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لأداء فريضة الحج بسوهاج