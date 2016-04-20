مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء: تؤثيق 118 حالة زواج قبلى بمدنية دهب

قالت أميمة إبراهيم مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، إنه سيتم توثيق 30 حالة زواج قبلي بمدينة دهب و35 حالة بمدينة أبو زنيمة و 53 حالة بمدينة طور سيناء، باجمالى 118 حالة وزاج خلال الأسبوع القادم، فى اطار الحفاظ على حق المراة والطفل بالقرى والوديان البدوية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأضافت أميمة فى تصريحات لها اليوم، أن المحافظة تتكفل بقيمة 250 جنيها عن الحالة الواحدة للمأذون وتتحمل الاسرة حاليا مائة جنيها فقط خاصة بصندوق النفقة، بالتنسيق من فرع المجلس القومى للمرأة والسيدات النشيطات بالمدن مثل حميدة مدخل ونعمات جنعية زهرة البادية ابوزنيمة ونعمات عباس عضو المجلس القومى للمرأة بدهب والرائدات الريفيات.

يذكر أن مقررة الفرع بجنوب سيناء تعقد اجتماعات مع محاميتا مكتب الشكاوى بالفرع بعقد ندوات توعية مكثفة، من أجل تعريف المرأة بحقوقها والعمل على الحد من الزواج الغير موثق، حيث يعتبر الباب الخلفى للزواج المبكر لدى بعض العائلات التى مازالت تصر على زوج البنت دون السن القانونى وهو 18 عام.