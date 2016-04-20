أخبار عاجلة

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء: تؤثيق 118 حالة زواج قبلى بمدنية دهب

Google+ Print
مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء: تؤثيق 118 حالة زواج قبلى بمدنية دهب مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء: تؤثيق 118 حالة زواج قبلى بمدنية دهب
قالت أميمة إبراهيم مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، إنه سيتم توثيق 30 حالة زواج قبلي بمدينة دهب و35 حالة بمدينة أبو زنيمة و 53 حالة بمدينة طور سيناء، باجمالى 118 حالة وزاج خلال الأسبوع القادم، فى اطار الحفاظ على حق المراة والطفل بالقرى والوديان البدوية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأضافت أميمة فى تصريحات لها اليوم، أن المحافظة تتكفل بقيمة 250 جنيها عن الحالة الواحدة للمأذون وتتحمل الاسرة حاليا مائة جنيها فقط خاصة بصندوق النفقة، بالتنسيق من فرع المجلس القومى للمرأة والسيدات النشيطات بالمدن مثل حميدة مدخل ونعمات جنعية زهرة البادية ابوزنيمة ونعمات عباس عضو المجلس القومى للمرأة بدهب والرائدات الريفيات.

يذكر أن مقررة الفرع بجنوب سيناء تعقد اجتماعات مع محاميتا مكتب الشكاوى بالفرع بعقد ندوات توعية مكثفة، من أجل تعريف المرأة بحقوقها والعمل على الحد من الزواج الغير موثق، حيث يعتبر الباب الخلفى للزواج المبكر لدى بعض العائلات التى مازالت تصر على زوج البنت دون السن القانونى وهو 18 عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365