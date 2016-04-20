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مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 2520 سائحا على متن 21 رحلة دولية

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مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 2520 سائحا على متن 21 رحلة دولية مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 2520 سائحا على متن 21 رحلة دولية
صرح الطيار صادق الشورى، مدير مطار الغردقة الدولى، بأن الحركة الجوية بالمطار منتظمة منذ صباح اليوم، الأربعاء حيث يستقبل المطار 43 رحلة طيران دولية فى الهبوط والإقلاع وذلك منذ الساعات الأولى من بداية اليوم وحتى نهايته حسبما ورد فى جداول وصول الرحلات والتى من المقرر أن تقل 5160 سائحا من جنسيات مختلفة.

وأضاف الشورى فى تصريح له اليوم "الأربعاء" أنه من المقرر أن يستقبل المطار 11 رحلة من ألمانيا ورحلة من إنجلترا وتشيك والسودان، مشيرا إلى أن هناك 14 رحلة داخلية وصول وسفر وعلى متنها 900 راكب محلى.

يذكر أن هناك لجنه أمنية من وزارة النقل الروسية قد وصلت إلى مطار الغردقة أول أمس وذلك لمراجعة الإجراءات الأمنية بالمطار لعودة تشغيل الطيران الروسى مرة أخرى، على أن تنتهى من عملها الجمعة القادم.


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