مشيدا بأغنيتها فى فيلم” هيبتا “..رامى رضوان :أداء مذهل للملكة دنيا سميرغانم

أشاد الإعلامى رامى رضوان باداء زوجته الفنانه دنيا سمير غانم لأغنية “حكاية واحدة” بفيلم “هيبيتا”،ووصفها بالملكة.

رامى عبر عن رأيه عبر صفحته بموقع تويتر ،وكتب ” “حكاية واحدة” ،”احساس وأداء مذهل للملكة @Donia،لحن وفكره عظيمين للخطير @HishamGamalBB،كلمات ساحره للمبدع @AmirTeima”.

فيلم “هيبتا- المحاضرة الأخيرة ” مستوحى عن قصه بنفس الاسم لللكاتب محمد صادق ،وتم أفتتاحه أمس الثلاثاء ،وهو من بطولة عمرو يوسف، ماجد الكدواني، أحمد مالك، أحمد داود، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، جميلة عوض، هاني عادل، أحمد بدير، سلوى محمد علي، كندة علوش، أنوشكا، محمد فرَّاج، نيللي كريم، وشيرين رضا، أنتاج هاني أسامة وهادي الباجوري، وقام بكتابة السيناريو وائل حمدي.