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تخفيف حكم حبس تيمور السبكى لـ3 أشهر فى "سب وإهانة نساء مصر"

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تخفيف حكم حبس تيمور السبكى لـ3 أشهر فى "سب وإهانة نساء مصر" تخفيف حكم حبس تيمور السبكى لـ3 أشهر فى "سب وإهانة نساء مصر"
قررت محكمة جنح مستانف أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، تخفيف الحكم الصادر ضد المتهم تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سب وقذف سيدات " من 3 سنوات إلى 3 أشهر.

ووجهت النيابة لتيمور السبكى اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية.

اليوم.. الحكم فى استئناف تيمور السبكى على حبسه 3 سنوات بـ"سب سيدات مصر"
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مصر 365

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