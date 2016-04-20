حبس مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيف أبنائهم بالمنوفية

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس النيابة والمستشار يحيى نافع مدير النيابة، حبس مستريح جديد، وذلك لقيامه بالنصب على 5 مواطنين فى مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه، بدعوى توظيف أبنائهم وتشغيلها في العقارات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد شوقى رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بضبط "شريف م ع" ومقيم بمدينة منوف، وذلك لقيامه بالنصب على 5مواطنين فى مبلغ مالى 3 ملايين و400 ألف جنيه، بدعوى توظيف أبنائهم وتشغيلها فى العقارات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

- ضبط مستريح جديد بالمنوفية استولى على 3 ملايين من مواطنين لتوظيف أبنائهم