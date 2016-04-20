حبس مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيف أبنائهم بالمنوفية

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس النيابة والمستشار يحيى نافع مدير النيابة، حبس مستريح جديد، وذلك لقيامه بالنصب على 5 مواطنين فى مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه، بدعوى توظيف أبنائهم وتشغيلها في العقارات 15 يوما على ذمة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ضبط مستريح جديد بالمنوفية استولى على 3 ملايين من مواطنين لتوظيف أبنائهم
وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد شوقى رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بضبط "شريف م ع" ومقيم بمدينة منوف، وذلك لقيامه بالنصب على 5مواطنين فى مبلغ مالى 3 ملايين و400 ألف جنيه، بدعوى توظيف أبنائهم وتشغيلها فى العقارات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
>- ضبط مستريح جديد بالمنوفية استولى على 3 ملايين من مواطنين لتوظيف أبنائهم