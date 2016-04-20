ننشر خطة الحكومة بشأن المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة

ينشر "اليوم السابع" نموذج للتقرير الذى تم توزيعه على النواب، متمثلاً فى التقرير المرسل من مجلس الوزراء ليشمل خطط المشروعات التى تعمل عليها الحكومة بمحافظة القاهرة.

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد أرسل إلى أعضاء مجلس النواب، قبل جلسة التصويت على بيان الحكومة ومنحها الثقة، بنسخ من الخطط التفصيلية للمشروعات الجارى تنفيذها بكل محافظة.

وخصص مجلس الوزراء، لكل محافظة مظروف يتضمن الخطة التفصيلة للمشروعات الجارى تنفيذها فى كل القطاعات التنموية ( الاسكان، مياة الشرب، الصرف الصحى، الصحة، التعليم، الطرق، الموارد المائية والرى، وغيرها...)، وكذلك المشروعات المتوقفة منذ سنوات وتواجه بعض العوائق وبدء الاستفادة منها.

كما يتضمن التقرير الموقف للمشروع والمشاكل والأعمال المتبقية وتاريخ الانتهاء وفقا للبيانات الواردة من الوزارة.

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