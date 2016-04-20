"اليوم السابع" ينشر جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية

ينشر "اليوم السابع" جداول الامتحانات للطلاب بجميع المراحل التعليم، والشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، والدبلومات الفنية بجميع المحافظات، والتى من المقرر بدأها بالمرحلة الابتدائية في بداية شهر مايو المقبل حتى نهاية شهر يونيو للثانوية العامة.

- ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة

- ننشر جدول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة

- محافظ القاهرة يعتمد جداول امتحانات النقل والشهادات والإعدادية

- محافظ أسوان يعتمد الخريطة الزمنية لجدول امتحانات النقل والشهادات

- وكيل تعليم جنوب سيناء: 4 مايو انطلاق امتحانات النقل بمدارس المحافظة

- محافظ الأقصر يعتمد جدول امتحانات نهاية العام بمدارس المحافظة

- القليوبية تعدل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى استجابة لرغبة الطلاب

- جدول امتحانات الدبلومات الفنية