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"اليوم السابع" ينشر جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية

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"اليوم السابع" ينشر جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية "اليوم السابع" ينشر جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية
ينشر "اليوم السابع" جداول الامتحانات للطلاب بجميع المراحل التعليم، والشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، والدبلومات الفنية بجميع المحافظات، والتى من المقرر بدأها بالمرحلة الابتدائية في بداية شهر مايو المقبل حتى نهاية شهر يونيو للثانوية العامة.

- ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة

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