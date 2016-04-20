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بسبب اليورو - فرنسا تمدد حالة الطوارئ في البلاد

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بسبب اليورو - فرنسا تمدد حالة الطوارئ في البلاد بسبب اليورو - فرنسا تمدد حالة الطوارئ في البلاد

قررت السلطات الفرنسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين تسهيلا لعملية تأمين بطولة أمم أوروبا.

وتستضيف فرنسا بطولة أمم أوروبا 2016 خلال الصيف المقبل على أراضيها. البطولة التي هددت إقامتها بعض الأحداث الإرهابية وأهمها تفجيرات باريس في الـ 13 من شهر نوفمبر السابق، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخص.

وقال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي في تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو": "استعدادا لحدث بحجم اليورو، لابد أن يكون التأمين مثاليا".

وأضاف "لا نقبل أن يكون وضع الطوارئ أبديا بطبيعة الحال، لكن لأجل بطولة آمنة تماما وخروج الحدث مثل مهرجان يجب أن نضمن كل الإجراءات، ولذلك قررنا تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين".

وتقع فرنسا في المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا، رفقة منتخبات رومانيا، ألبانيا وسويسرا.

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