برشلونة: لن نبيع نيمار

قال خوردي ميستري أحد نواب رئيس برشلونة أن فريقه لن يبيع نيمار دا سيلفا، وأشار إلى أن النادي الكتالوني سعيد مع الدولي البرازيلي ولا يفكر في الاستغناء عن خدماته.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أشارت إلى أن عدد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة يرغبون في بيع نيمار، مع تواجد اهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بضم اللاعب ودفع قيمة الشرط الجزائي في عقده المقدرة بـ190 مليون جنيه استرليني.

وصرح خوردي لقناة "برشلونة":"مجلس الإدارة لا يريد بيع نيمار، إنه لاعب نرغب في الاحتفاظ به".

وأضاف "قلتها في عدة مرات سابقة، نحن سعداء مع نيمار، ولن نبيعه، لم نفكر حتى في بيعه".

وشارك نيمار هذا الموسم في 43 مباراة بكل المسابقات مع برشلونة، سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 23 أخرين.